BIST 9.700
DOLAR 38,79
EURO 43,44
ALTIN 4.024,83
HABER /  DÜNYA

Trump'tan Suudi Arabistan ile 142 milyar dolarlık silah anlaşması

Trump'tan Suudi Arabistan ile 142 milyar dolarlık silah anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında, iki ülke 142 milyar dolar değerinde silah anlaşmasına imza attı, Riyad'ın "en güçlü ortakları olduğunu" söyledi.

Abone ol

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, "tarihteki en büyük savunma anlaşması kapsamında" Suudi Arabistan'a, onlarca Amerikan savunma firmasından "en son savaş teknolojileri ve hizmetleri" sağlanacak.

Beyaz Saray, bu silah satışlarının beş ana kategoriye ayrıldığını bildirdi:

Hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay teknolojileri
Hava ve füze savunma sistemleri
Deniz ve kıyı güvenliği
Sınır güvenliği ve kara birliklerinin modernizasyonu
Bilgi ve iletişim sistemlerinin yükseltilmesi

Ayrıca pakete, Suudi ordusunun kapasitesini artırmak için kapsamlı eğitim ve destek hizmetleri de dahil. Bu destek, Suudi askeri akademilerinin ve askeri sağlık sistemlerinin geliştirilmesini kapsıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Husiler İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle vurdu
Husiler İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'nı hipersonik füzeyle vurdu
İsrail, Han Yunus'taki hastane saldırında bir gazeteciyi öldürdüğünü itiraf etti
İsrail, Han Yunus'taki hastane saldırında bir gazeteciyi öldürdüğünü itiraf etti
Muğla açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 6.0 büyüklüğünde deprem
Erdoğan'dan Şerif'e: Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz
Erdoğan'dan Şerif'e: Sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Ekrem İmamoğlu'na bir soruşturma daha
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı
Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başladı
ABD: Terör örgütü PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir
ABD: Terör örgütü PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi bombaladı
İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastaneyi bombaladı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!
12 Dev Adam'ın rakipleri belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni kritik zirve öncesi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni kritik zirve öncesi görüştü