Trump'tan Suudi Arabistan ile 142 milyar dolarlık silah anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında, iki ülke 142 milyar dolar değerinde silah anlaşmasına imza attı, Riyad'ın "en güçlü ortakları olduğunu" söyledi.

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Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, "tarihteki en büyük savunma anlaşması kapsamında" Suudi Arabistan'a, onlarca Amerikan savunma firmasından "en son savaş teknolojileri ve hizmetleri" sağlanacak.

Beyaz Saray, bu silah satışlarının beş ana kategoriye ayrıldığını bildirdi:

Hava kuvvetlerinin geliştirilmesi ve uzay teknolojileri

Hava ve füze savunma sistemleri

Deniz ve kıyı güvenliği

Sınır güvenliği ve kara birliklerinin modernizasyonu

Bilgi ve iletişim sistemlerinin yükseltilmesi

Ayrıca pakete, Suudi ordusunun kapasitesini artırmak için kapsamlı eğitim ve destek hizmetleri de dahil. Bu destek, Suudi askeri akademilerinin ve askeri sağlık sistemlerinin geliştirilmesini kapsıyor.