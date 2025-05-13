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ABD: Terör örgütü PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir

ABD: Terör örgütü PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararından memnun olduklarını belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir" açıklamasını yaptı.

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Terörsüz Türkiye hedefinde sonuca bir adım daha yaklaşıldı. Terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakmasıyla yeni bir dönemece girildi.

ABD: MEDENİYET İÇİN BİR ZAFER

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, 'ABD'nin PKK'nın bu kararında bir etkisinin olup olmadığı' yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçınırken Türk ve ABD'li diplomatlar arasındaki diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini söyledi.

Pigott, "PKK'nın ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

PKK'nın kurulmasından sonraki süreçte on binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Pigott, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD'nin umudu bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır" değerlendirmesini yaptı.

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