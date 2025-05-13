TUSAŞ'tan tarihi imza: İspanya F-5'lerin yerine HÜRJET'i seçti!

2025 Uluslararası Savunma Fuarı (FEINDEF) kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, İspanya Silahlı Kuvvetleri için kritik bir gelişme ile sona eriyor.

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İspanyol Avion Revue’nin haberine göre yarın, 14 Mayıs Çarşamba günü, İspanya Hava Kuvvetleri, HÜRJET’i yeni eğitim uçağı olarak resmen envanterine katacak.

F-5’LERİN YERİNİ ALACAK

HÜRJET’ler, Talavera'daki 23. Kanat'ta görev yapan ve uzun yıllardır hizmette olan F-5 uçaklarının yerini alacak. HÜRJET’in seçilmesi, İspanyol askeri pilotların eğitim kapasitelerini önemli ölçüde artırırken, aynı zamanda İspanyol savunma sanayii için de büyük bir adım anlamına geliyor.

Bu gelişme, İspanya'nın askeri havacılık kabiliyetlerini modernize etme ve eğitim alanında küresel standartları yakalama yolunda attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İSPANYOL KAMUFLAJI İLE SERGİLENDİ

TUSAŞ HÜRJET'i İspanya'da İspanyol Hava Kuvvetlerinin kamuflajı ile sergiliyor.

HÜRJET son testlerde 1.25 mach uçuş süratini aştı. Bu hızıyla 0.975 mach maksimum hıza sahip T-7A Red Hawk'ı ve 1.15 mach maksimum hıza sahip M-346'yı geçti. TUSAŞ, GE'ye 100 adet F-404 motoru sipariş etti.

Yurtiçi kullanım için 100, ihracat için 300'e kadar HÜRJET üretilmesi bekleniyor. HÜRJET 3000 kg taşıma kapasitesine sahip. AESA radara sahip uçağa Bozdoğan, Gökdoğan, SOM, Mk-83 kullanan güdüm kitleri dahil en az 9 tip mühimmat entegre edilmesi planlanıyor.

İSPANYA SAVUNMA BAKANINDAN TUSAŞ'A ZİYARET

İspanya Savunma Bakanı María Margarita Robles Fernández FEINDEF 2025 kapsamında HÜRJET’imizi ziyaret etti.

Ziyaret sırasında projelerimiz hakkında bilgi paylaşımında bulunulurken, savunma ve havacılık alanlarında Türkiye ile İspanya arasında kurulabilecek iş birliklerine dair karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.