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İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD açıkladı

İstanbul'da hissedilen deprem: AFAD açıkladı

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

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İstanbul, geçtiğimiz haftalarda 6.2 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası devam eden artçılar, İstanbulluları tedirgin ediyor.

Son yaşanan gelişmede, geçtiğimiz dakikalarda hissedilen bir deprem daha kayda geçti.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.8

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, X hesabından depremin şiddeti ve yerine dair bilgilendirmede bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin büyüklüğü 3.8 olarak paylaşıldı.

DEPREMİN DETAYLARI

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'da 20.46'da hissedilen depremin yerin 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ölçüldü.

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, İstanbul'da hissedildi ve kısa süreli paniğe yol açtı.

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