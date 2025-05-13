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CHP kurultayına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

CHP kurultayına ilişkin soruşturmada yeni gelişme

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin usulsüzlük iddialarını inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de bulunduğu bazı milletvekillerinin dosyalarını ayırarak soruşturmayı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna devretti. Kurultayın iptali için açılan dava ise 26 Mayıs’a ertelendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

SORUŞTURMA, PARLAMENTER SUÇLARI BÜROSUNCA YÜRÜTÜLECEK

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

DAVA 26 MAYIS'A ERTELENMİŞTİ

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayın iptali için hukuk mahkemelerinde ayrı ayrı dava açmıştı.

İptal davaları Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs'a bırakmıştı.

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