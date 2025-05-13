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Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin itirazını reddetti!

Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin itirazını reddetti!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gelecek sezondan itibaren uygulanacak olan yabancı futbolcu kuralına yaptığı itirazı reddetti.

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Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada gelecek sezondan itibaren uygulanacak yabancı kararını açıklamıştı.

Buna göre kulüpler gelecek sezondan itibaren takımda 14 yabancı bulundurabilecek, 14 yabancı futbolcu içerisinden 2 futbolcunun 2003 ve sonrası doğumlu olması şartı koymuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe, TFF'nin aldığı bu karara itiraz etmişti. Federasyon, iki devin yaptığı kararı inceledi ve duyurdu.

"İTİRAZIN REDDİNE OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLMİŞTİR"

TFF Tahkim Kurulu'nun almış olduğu karar şu şekilde:

Galatasaray A.Ş.’nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF resmi internet sitesinde 16.04.2025 tarihinde yayınlanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 2025/02-4674 sayılı 16.04.2025 tarihli 2025-2026 Sezonu Süper Lig Futbolcu Uygunluğu’na itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın reddine, oybirliğiyle,

Karar verilmiştir.

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