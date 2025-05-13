ABD'den Türkiye mesajı: Trump İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Kellog, Trump'ın Ukrayna-Rusya görüşmeleri için İstanbul'a gelmesinin şartını açıkladı.

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Dünya, yarın İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında gerçekleştirilecek ateşkes görüşmelerine kilitlendi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeler için İstanbul'da olacağını belirtirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Orta Doğu gezisinde olan ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu ise netlik kazanmadı.

"PUTİN GELİRSE TRUMP DA İSTANBUL'DA OLACAK

Trump, İstanbul'a gelmek için şartını açıkladı. Trump'ın Özel Temsilcisi Kellogg, Putin'in de gelmesi halinde Trump'ın İstanbul'da olacağını söyledi. Kellogg, "Devlet Başkanı Putin'in İstanbul'a gelmesini umuyoruz, o zaman Başkan Trump da orada olacak. Onunla çok iyi bir görüşme olabilir" açıklamasını yaptı.

TRUMP, "İSTANBUL'A UÇABİLİRİM" DEMİŞTİ

Trump, dün yaptığı açıklamada İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.