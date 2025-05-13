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Adana'da çöpe kafatası atan kişi doktorun karısı çıktı

Adana'da çöpe kafatası atan kişi doktorun karısı çıktı

3 gün önce Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çöp konteynerinde kafatası bulundu. Kafatasının bir doktorun eşi tarafından çöpe atıldığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 Mayıs'ta Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'daki konteynerde insan kafatası bulunmasıyla ilgili araştırmasını sürdürdü.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, kafatasının öğretmen G.I.S. (42) tarafından çöp poşetiyle konteynere atıldığını belirledi.

İfadesine başvurulan G.I.S, seminer için Van'a giden doktor kocası G.S'nin evde bulundurduğu kafatasını artık rahatsızlık duyduğu için temizlik yaparken attığını beyan etti.

Adana'da çöpe kafatası atan kişi doktorun karısı çıktı - Resim: 0

Kente döndükten sonra emniyette ifade veren G.S'nin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenci olduğu dönemden kaldığını öne sürdüğü kafatasını, eğitimde kullanmak amacıyla evde bulundurduğunu anlattığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.S, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da çöpe kafatası atan kişi doktorun karısı çıktı - Resim: 1

Kafatasıyla ilgili inceleme Adana Adli Tıp Kurumunda sürüyor.

Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar'daki bir sitede temizlik görevlisi olarak çalışan İsa K'nin, 10 Mayıs'ta çöp döktüğü konteynerde bulduğu kafatası, detaylı kontrol için Adana Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

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