Bülent Şakrak yeni aşkını bu fotoğrafla ilan etti! Aralarındaki yaş farkı büyük

Şakrak, Instagram hesabı üzerinden stil danışmanı ve oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. İkilinin samimi karesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şakrak, paylaşımının altına "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu düşerek ilişkiyi duyurmuş oldu.