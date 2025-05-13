Bülent Şakrak yeni aşkını bu fotoğrafla ilan etti! Aralarındaki yaş farkı büyük
Oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelir oldu. Şakrak önce Esra Akpınar ile ardından kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman ile aşk yaşamıştı. Bülent Şakrak şimdi de gönlünü Duygu Arabacıoğlu'na kaptırmış. Çiftten ilk kare geldi.
Oyuncu Bülent Şakrak, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme oturdu.
2023 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile yollarını ayıran Şakrak, özel yaşamındaki gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Şakrak, bu kez yeni bir ilişkiye yelken açtığını duyurdu.
Şakrak, Instagram hesabı üzerinden stil danışmanı ve oyuncu Duygu Arabacıoğlu ile birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaştı. İkilinin samimi karesi kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Şakrak, paylaşımının altına "Ahh ediyor bir gül için, şu bülbül bana benziyor.!" notunu düşerek ilişkiyi duyurmuş oldu.