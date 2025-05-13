BIST 9.710
DOLAR 38,77
EURO 43,35
ALTIN 4.045,08
HABER /  SPOR

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı.

Abone ol

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray yarın, Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak. VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

    Fernando Muslera

    Ismail Jakobs

    Eyüp Aydın

    Davinson Sánchez

    Roland Sallai

    Kerem Demirbay

    Dries Mertens

    Yunus Akgün

    Eren Elmalı

    Berkan Kutlu

    Günay Güvenç

    Gabriel Sara

    Ahmed Kutucu

    Kaan Ayhan

    Elias Jelert

    Carlos Cuesta

    Przemysław Frankowski

    Yusuf Demi

    Gökdeniz Gürpüz

    Lucas Torreira

    Atakan Ordu

    Abdülkerim Bardakcı

    Victor Osimhen

    Jankat Yılmaz

    Barış Alper Yılmaz

    Berat Luş

    Enes Emre Büyük

    Álvaro Morata

    Efe Akman

    Metehan Baltacı

    Arda Ünay

    Mario Lemina

GS
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de katledilen Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler hakkında iddianame hazırlandı
Kadıköy'de katledilen Minguzzi'nin ailesini tehdit edenler hakkında iddianame hazırlandı
ABD borsalarından kararsız açılış
ABD borsalarından kararsız açılış
Fuat Uğur'dan iddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından şimdi Süleymancılar sırada
Fuat Uğur'dan iddia: FETÖ ve Adnan Oktar'ın ardından şimdi Süleymancılar sırada
DEM grupta Tuncer Bakırhan: 'Ertelemek haramdır' deyip bayramdan önce istedi
DEM grupta Tuncer Bakırhan: 'Ertelemek haramdır' deyip bayramdan önce istedi
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
Hazine iki tahvil ihalesinde 66,7 milyar lira borçlandı
ABD enflasyonu nisay ayında beklentilerin altında arttı
ABD enflasyonu nisay ayında beklentilerin altında arttı
Şara, Irak'taki Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayacak
Şara, Irak'taki Arap Birliği Zirvesi'ne katılmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti
Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem
Bursa'da 3,4 büyüklüğünde deprem
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti! İşte Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti! İşte Minguzzi ailesini tehdit edenler için istenen ceza
Bakan Tunç duyurdu! Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Tunç duyurdu! Cezaevlerinde yeni dönem başlıyor
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü