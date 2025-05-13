Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı.Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray yarın, Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak. VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Fernando Muslera
Ismail Jakobs
Eyüp Aydın
Davinson Sánchez
Roland Sallai
Kerem Demirbay
Dries Mertens
Yunus Akgün
Eren Elmalı
Berkan Kutlu
Günay Güvenç
Gabriel Sara
Ahmed Kutucu
Kaan Ayhan
Elias Jelert
Carlos Cuesta
Przemysław Frankowski
Yusuf Demi
Gökdeniz Gürpüz
Lucas Torreira
Atakan Ordu
Abdülkerim Bardakcı
Victor Osimhen
Jankat Yılmaz
Barış Alper Yılmaz
Berat Luş
Enes Emre Büyük
Álvaro Morata
Efe Akman
Metehan Baltacı
Arda Ünay
Mario Lemina