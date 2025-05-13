Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın kamp kadrosu açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray yarın, Gaziantep Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin 4. hakemi olarak ise Ozan Ergün görev yapacak. VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda VAR hakemi olarak görev yapan Kwiatkowski, geçtiğimiz ay açıklanan 2025 FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası VAR listesinde de yer almıştı. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera

Ismail Jakobs

Eyüp Aydın

Davinson Sánchez

Roland Sallai

Kerem Demirbay

Dries Mertens

Yunus Akgün

Eren Elmalı

Berkan Kutlu

Günay Güvenç

Gabriel Sara

Ahmed Kutucu

Kaan Ayhan

Elias Jelert

Carlos Cuesta

Przemysław Frankowski

Yusuf Demi

Gökdeniz Gürpüz

Lucas Torreira

Atakan Ordu

Abdülkerim Bardakcı

Victor Osimhen

Jankat Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

Berat Luş

Enes Emre Büyük

Álvaro Morata

Efe Akman

Metehan Baltacı

Arda Ünay

Mario Lemina