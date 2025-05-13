Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde, Türkiye-NATO ilişkileri, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili gelişmeler, bölgesel, küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin ateşkesi desteklediğini, NATO'nun (Rusya-Ukrayna) bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini belirtti.