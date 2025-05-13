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PKK bildirgesinde adı geçmişti Ahmet Özal'dan Turgut Özal iddiası

PKK bildirgesinde adı geçmişti Ahmet Özal'dan Turgut Özal iddiası

21. Dönem Malatya Milletvekili Ahmet Özal, babası 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın Orta Asya gezisinde kendisine söylediklerini CNN Türk canlı yayınında paylaştı. Özal, "Türkiye'ye döneceğim, çok büyük bir siyasi risk alacağım ve bu 'PKK meselesini', 'Kürt meselesini bitireceğim' dedi. Geldi 3 gün sonra vefat etti." dedi.

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısından tam 74 gün sonra, PKK fesih kararını açıkladı. Terör örgütünün o fesih bildirgesinde dikkat çeken bir bölüm de vardı. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kast edilerek, "Derin devletin Turgut Özal ve ekibini ortadan kaldırmasıyla, süreç sabote edildi" denildi.

Özal'ın oğlu Ahmet Özal, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

"Son gören doktor da FETÖ'den kaçtı, ABD'de"

Babasının 'Kürt sorununu bitireceğim' dedikten 4 gün sonra vefat ettiğini dile getirdi. Ahmet Özal, şöyle konuştu:

"Zehir bulundu fakat şöyle enteresan bir sonuç çıkardı birileri; zehir var ama zehirlenme yok. Hatta ben çok enteresan bir şey bir şey söyleyeyim. Saat 01.30'da çıktım programdan, telefonum çaldı. Hacettepe Hastanesi'nden bir doçent arıyor beni. Dedi ki: 'Efendim, babanız 5 sene önce geldiğinde kanını aldık. Kan bizde duruyor. Gelip alabilirsiniz.' Biz gerekli yazıyı yazdık, ertesi günü bir haber geldi. Hemşire dün akşam yanlışlıkla kanı dökmüş. Son gören doktor da FETÖ'den kaçtı, ABD'de. Rahmetlinin ettiği bir laf vardı; '21. asır Türkiye'nin ve Türklerin asrı olacaktır.' O çok tehlikeli bir laftır. Babamın, rahmetli Özal'ın Orta Asya seyahati vardı. Ondan sonra geldi vefat etti biliyorsunuz. Aşkabat'ta gördüm odasındaydım, o oradan Azerbaycan'a geçti. Ben orada kaldım. Bana Aşkabat'ta odada şunu söylemişti; 'Teke tekiz.' Türkiye'ye döneceğim, çok büyük bir siyasi risk alacağım ve bu 'PKK meselesini', 'Kürt meselesini bitireceğim' dedi. Geldi 3 gün sonra vefat etti. 

Rahmetli Uğur Mumcu 15 günde bir çeşitli raporlar verirdi babama, Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis paşa, askeri tarafında o konuda o çalışıyordu. Eşref Bitlis'in uçağı düştü. Uğur Mumcu bombalı saldırıda katledildi."

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