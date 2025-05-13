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Uçaklarda yeni dönem: Bu kurala uymayan yandı para cezası kesilecek

Uçaklarda yeni dönem: Bu kurala uymayan yandı para cezası kesilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün yeni genelgesiyle, uçakta emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkmak artık sadece güvenlik riski değil, aynı zamanda ceza nedeni sayılacak. Bu davranışı yapan yolculara para cezası kesilecek. Ayrıca Türk Hava Yolları kurala uymayan yolcuları "kural dışı yolcu" olarak sınıflandıracak.

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Türk Hava Yolları (THY), uçuş güvenliğini artırmak ve yolcu disiplinini sağlamak amacıyla önemli bir adım attı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yayımladığı yeni "Yolcu Anonsları Genelgesi" doğrultusunda, iniş sırasında güvenlik kemeri ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular sadece uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda idari para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

KURALLARA UYMAYAN YOLCULARA YAPTIRIM

Yeni düzenleme kapsamında, uçak henüz park yerine tam olarak ulaşmadan ayağa kalkan, üst bagaj bölmelerini açan ya da yapılan anonslara rağmen yerinde kalmayı reddeden yolcular artık "Kural Dışı Yolcu" kategorisine alınacak. Bu sınıfa giren yolcular, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde para cezasına çarptırılabilecek. Alınan bu kararın temel amacı, özellikle iniş anında meydana gelebilecek kazaların önüne geçerek yolcu güvenliğini en üst seviyeye taşımak.

KABİN EKİPLERİNE YENİ SORUMLULUKLAR

Düzenlemeyle birlikte kabin ekiplerinin görev tanımında da değişikliK yapıldı. Artık inişin ardından yapılan klasik veda anonsuna ek olarak, yolcuların kemer ikaz ışığı sönmeden yerlerinden kalkmamaları gerektiği konusunda özel bir uyarı yapılması zorunlu oldu.

GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

SHGM tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor:

"Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu "Yolcu Anonsları Genelge"si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir"

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