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İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi, 2 kaçakçı yakalandı

İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi, 2 kaçakçı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasa dışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan şüphelilerin deşifre edilerek yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda şüphelilerin son dönemde hava yolu kullandığını belirleyerek bu noktaya yoğunlaşan ekipler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışından ülkeye giriş yapan ve şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak arama yaptı.

İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi, 2 kaçakçı yakalandı - Resim: 0

Üst aramasında 58 gram pırlanta ele geçiren ekipler, çalışmaların devamında ise yasa dışı yollarla ülkeye getirilen değerli taşların Fatih'te bir adrese getirildiğini ve daha sonra merdiven altı diye tabir edilen atölyelerde işlenerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.

İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi, 2 kaçakçı yakalandı - Resim: 1

Çalışmaların tamamlanmasının ardından operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adresteki şüpheliyi de yakaladı.

Değerli taşların toplam değeri 250 milyon TL

Aramalarda piyasa değeri 250 milyon lira olduğu tespit edilen 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taş ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız da Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede suç unsurlarının sergilendiği alanı ziyaret ederek bilgi aldı, görevli personeli tebrik etti.

İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi, 2 kaçakçı yakalandı - Resim: 2

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