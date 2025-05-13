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Bakan Mehmet Şimşek: "Cari açığın tahminimizin altında gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Bakan Mehmet Şimşek: "Cari açığın tahminimizin altında gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ihracatın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla cari açığın yıl sonunda Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin oldukça altında gerçekleşmesini öngördüklerini belirterek, "Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

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Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan mart ayı ödemeler dengesi verilerini değerlendirdi.

Martta yıllık 12,6 milyar dolar olarak gerçekleşen cari açığın yılın ilk çeyreğinde milli gelire oranla yüzde 1'in altında kalmasını beklediklerini vurgulayan Şimşek, küresel belirsizlikler nedeniyle artan fiyatların da etkisiyle altın ithalatının yüksek seyrettiğinin altını çizdi.

"Cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin altında gerçekleşmesini öngörüyoruz"

Şimşek, altın hariç cari işlemler dengesinin yıllık 1,6 milyar dolar fazla verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracatımızın dirençli yapısı, enerji fiyatlarındaki olumlu seyir ve turizm gelirlerinin katkısıyla cari açığın yıl sonunda OVP tahminimizin oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

Cari açığın sürdürülebilir seviyelerde kalması, brüt dış finansman ihtiyacının milli gelire oranındaki düşüş eğiliminin süreceğine işaret ediyor.

Azalan dış finansman ihtiyacı ve yeniden başlayan rezerv birikimi, makro finansal istikrarı güçlendirirken ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."

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