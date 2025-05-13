Yılmaz Özdil hakkında soruşturma açıldı sebebi de attığı bu olay tweet

Yılmaz Özdil hakkında “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen soruşturma başlattı. Sebep attığı bir tweet...Abone ol
Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” paylaşımı yapmıştı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yılmaz Özdil isimli şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."