İstanbul'da sabahki deprem sonrası Naci Görür'den dikkat çeken açıklama!

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında bu sabah saat 07.18 sıralarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Korkutan depremle ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

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İstanbul Silivri açıklarında 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ediyor. Bu sabah saatlerinde de Büyükçekmece açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünü Kandilli 4.1 olarak açıklarken AFAD 3.8 olarak duyurdu.

Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür "Bu sabah KAF’ın Kumburgaz Fay zonunda 13,6 km derinde 4,1 deprem oldu. Bu zonda stres alanı değişimleri devam ediyor." ifadelerini kullandı