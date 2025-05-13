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Sur cinayetleri davası! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik için harekete geçildi

Sur cinayetleri davası! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik için harekete geçildi

Sur cinayetleri davasında kovuşturmaya yer yok kararı mağdur aileleri harekete geçirdi. Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, üçüncü şahıslara dikkat çekti.

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Türkiye, 4 Ekim 2024'te Fatih Edirnekapı Surları'ndaki vahşeti aylarca konuştu. 19 yaşındaki Semih Çelik, yaşıtı Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i feci şekilde katletti. 

Olay infiale neden olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı katil zanlısı Semih Çelik'in ölmesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına (KYOK) karar vermişti.

Sur cinayetleri davası! İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i katleden Semih Çelik için harekete geçildi - Resim: 0

Sabah'ın haberine göre, dosyada müşteki Yusuf Halil'in vekili Av. Betül Zağlı Topal tarafından İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sunulan itiraz dilekçesinde, soruşturmanın eksik ve yüzeysel yürütüldüğü, özellikle olayda hayatını kaybeden Ayşenur Halil'in cep telefonunun açılmadığı ve kritik dijital delillere ulaşılmadığı vurgulandı.

Karara itiraz eden Ayşenur Halil'in ailesi, "Soruşturma eksik ve yüzeysel yürütüldü. Katilin bilgisayarındaki veriler suç öncesi silindi, planlı hareket etti. Üçüncü şahıslar soruşturulmadı. Telefonu halen bulunamadı" diyerek takipsizliğin kaldırılmasını ve etkin soruşturma yürütülmesini talep etti.

İtiraz dilekçesinde, şüpheli Semih Çelik'in bilgisayarında yer alan verilerin suç öncesinde silindiğine dikkat çekilerek, şüphelinin planlı hareket ettiğine dair güçlü emareler bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, Çelik'in olay günü telefonla görüşme yaptığı, ancak olay yerinde telefonunun bulunamadığı ifade edildi.

AYŞEGÜL'ÜN TELEFONU KIRILAMADI
Dilekçede özellikle dikkat çeken bir diğer unsur ise olayla bağlantılı olabilecek üçüncü kişilere yönelik yeterli araştırmanın yapılmamış olması. Şüphelinin telefonunun kimler tarafından alındığı, olay yerindeki kamera kayıtlarının incelenip incelenmediği ve delillerin BTK kayıtlarıyla desteklenip desteklenmediği netlik kazanmadı.

Aile, Ayşenur Halil'in telefonun şifresinin çözülememesinin de olayın aydınlatılması açısından kilit önemde olduğunu vurguladı.

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