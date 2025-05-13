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BM Genel Sekreteri Guterres'ten PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama

BM Genel Sekreteri Guterres'ten PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını "memnuniyetle" karşıladığı açıklandı.

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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Genel Sekreter, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, Guterres'in, terör örgütü PKK tarafından açıklanan kararın uygulanması durumunda uzun süredir devam eden bir çatışmanın çözümüne doğru "önemli bir adım daha atılmış olacağına olan inancını" paylaştı.

pkk
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