Kadıköy'de büyük protesto hazırlığı! Beyaz mendil...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yönelik tepkiler artarken, Eyüpspor maçında binlerce taraftarın protesto hazırlığında olduğu öne sürüldü.

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un "Açın kapıları duysunlar" çıkışından sonra taraftarın hem imza toplama süreci hem de yeni protesto hazırlıkları hız kesmeden devam ediyor.

BİNLERCE TARAFTAR KADIKÖY'E BEYAZ MENDİLLERLE AKIN EDECEK

Until The Grave's posts tarafından alınan karara göre Ali Koç'u protesto edecek binlerce sarı lacivertli taraftarın ellerinde beyaz mendiller ile Kadıköy'e gideceği belirtildi.

90 DAKİKA İSTİFA DİYE BAĞIRACAKLAR

Daha önce "istifa" diye bağırmak için maç sonlarını bekleyen taraftarın, bu kez maç sonunu beklemeyeceği ve maçın başından itibaren "Ali Koç istifa" diye bağıracağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan sarı lacivertlilerde yönetime muhalif grupların imza toplama kampanyası hız kesmeden devam ediyor. Son olarak İstanbul Kalamış'taki otelde 2 günde 2000'den fazla imza toplandığı açıklanmıştı.