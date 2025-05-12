Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Real Madrid'in, Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.Abone ol
Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ve LaLiga'da şampiyonluk yarışına havlu atan Real Madrid, Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı.
Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan Xabi Alonso, İspanyol ekibin yeni teknik direktörü oldu.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Xabi Alonso, kendisini Real Madrid'e bağlayan 3 yıllık kontratı imzaladı.
İLK TRANSFER GERÇEKLEŞTİ!
Öte yandan Real Madrid, haziran ayı ortasında başlayacak Kulüpler Dünya Kupası öncesi Trent Alexander-Arnold'a da imza attırmayı planlıyor.
Real Madrid, Liverpool'a veda eden 26 yaşındaki Trent Alexander-Arnold ile 5 yıllık sözlü anlaşma sağlamıştı.