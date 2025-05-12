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Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Real Madrid'in yeni teknik direktörü belli oldu!

Real Madrid'in, Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı iddia edildi.

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Şampiyonlar Ligi'ne erken veda eden ve LaLiga'da şampiyonluk yarışına havlu atan Real Madrid, Carlo Ancelotti ile yollarını ayırdı.

Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıklayan Xabi Alonso, İspanyol ekibin yeni teknik direktörü oldu.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Xabi Alonso, kendisini Real Madrid'e bağlayan 3 yıllık kontratı imzaladı.

İLK TRANSFER GERÇEKLEŞTİ!

Öte yandan Real Madrid, haziran ayı ortasında başlayacak Kulüpler Dünya Kupası öncesi Trent Alexander-Arnold'a da imza attırmayı planlıyor.

Real Madrid, Liverpool'a veda eden 26 yaşındaki Trent Alexander-Arnold ile 5 yıllık sözlü anlaşma sağlamıştı.

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