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ABD'den PKK'nın feshine ilişkin açıklama: Bir dönüm noktası

ABD'den PKK'nın feshine ilişkin açıklama: Bir dönüm noktası

PKK'nın feshine ilişkin ABD Türkiye Büyükelçiliği tarafından X üzerinden yapılan açıklamada, terörist grupların silah bırakmasının medeniyet için her zaman zafer teşkil edeceği belirtilerek, "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir." denildi.

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Terörsüz Türkiye süreci işlerken yaşanan yeni gelişmede, PKK, 12. Kongre sonuç bildirisi açıklandı. PKK, kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını duyurdu.

PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı dünya basınına yansırken, son açıklama ise ABD'den geldi.

"FESİH KARARI BİR DÖNÜM NOKTASI"

ABD Türkiye Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir." denildi.

HAKAN FİDAN İLE RUBİO GÖRÜŞTÜ

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı:

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır.

Medeni dünyada terörün geleceği yoktur.

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