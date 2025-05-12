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Kabine Toplantısı'nda Bahçeli sürprizi! Türk bayraklı çiçek...

Kabine Toplantısı'nda Bahçeli sürprizi! Türk bayraklı çiçek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündeminde PKK'nın kendini feshetmesi yer alırken, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin gönderdiği Türk Bayrağı temalı çiçek dikkat çekti. Bahçeli’nin Ay Yıldızlı çiçeği, Kabine toplantısına "terörsüz Türkiye" vurgusuyla sembolik bir mesaj olarak yansıdı.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Ana gündem maddesinin terör örgütü PKK'nın kendini fes etmesi olan toplantıda Türk Bayrağı temalı çiçek dikkat çekti.

BAHÇELİ'DEN KABİNE'YE AY YILDIZLI ÇİÇEK

Terörsüz Türkiye gündemi ile toplanan Kabineye MHP Lideri Devlet Bahçeli Ay Yıldızlı çiçek gönderdi.

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