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RTÜK Başkanı Şahin'den bazı medya organlarına tepki: "Açık bir sorumsuzluk örneği"

RTÜK Başkanı Şahin'den bazı medya organlarına tepki: "Açık bir sorumsuzluk örneği"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama yaptı. Şahin, açıklamasında "Bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır." ifadelerine yer verdi.

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Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin köklü devlet aklı, kararlılığı ve tüm kadrolarıyla teröre karşı önemli bir süreç yürüttüğünü belirtti.

Bu sürece liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MİT Başkanı İbrahim Kalın başta olmak üzere, tüm devlet büyüklerine ve güvenlik güçlerine şükranlarını sunan Şahin, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefi sadece bir güvenlik politikası değil, aynı zamanda milletimizin huzur ve güven içinde yaşama hakkına duyulan ortak bağlılığın ifadesidir. Bu hedef sabır, netlik ve tavizsiz bir duruşla adım adım hayata geçirilmektedir. Böyle hassas bir dönemde toplumumuz ortak akıl ve sorumluluk duygusuyla kenetlenmiştir. Ancak bazı medya organlarının gerçekle ilgisi olmayan, kasıtlı ve yönlendirici yayınlarla kamuoyunu yanıltmaya çalışması, açık bir sorumsuzluk örneğidir. Bu yayınlar barışı kucaklayan Türk halkına yapılan büyük haksızlıktır.

Üstelik toplumsal birliğimize zarar verme potansiyeli taşımaktadır. Terörle mücadele yalnızca güvenlik birimlerinin değil, basının, sivil toplumun ve tüm vatandaşlarımızın ortak sorumluluğudur. Devletimiz, yayıncılık etiğini ve toplumsal sorumluluğu yok sayan içeriklere karşı gerekli tüm idari ve hukuki yaptırımları kararlılıkla hayata geçirecektir. Milletimizin vicdanı, provokasyonlara değil, hakikate kulak verir. Huzura, güvene ve toplumsal istikrara katkı sunan yayıncılık anlayışı ise her türlü takdiri hak etmektedir."

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