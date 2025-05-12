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Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilişkin mesaj

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilişkin mesaj

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, PKK'nın fesih kararını açıklamasının ardından Selahattin Demirtaş'ı Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti.

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Demirtaş, Buldan aracılığıyla konuya ilişkin mesajını gönderdi. Demirtaş, mesajında "Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nde ziyaret etti. Görüşmede; PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Demirtaş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim.

Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Sn. Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilişkin mesaj - Resim: 0

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