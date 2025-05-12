Kabine toplantısı başladı! İlk başlık PKK'nın kendisini feshetmesi..

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Gündem, PKK'nın kendisini feshetmesi...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de kabine toplandı. PKK'nın fesih kararının ardından tüm gelişmelerkabine toplantısında ele alınacak.

Atılacak adımlar, hayata geçirilmesi planlanan yasal düzenlemeler toplantıda görüşülecek.

RUSYA VE UKRAYNA SAVAŞI

Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planladıklarını söyleyerek, "Türkiye barış için çok çabaladı. 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da görüşmelere hemen başlamayı öneriyoruz" demişti. Putin'in açıklaması sonrasında Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar da masaya yatırılacak.

DEPREM BÖLGESİ ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRİLECEK

Deprem bölgesinde çalışmalar devam ediyor. Kabinede gelecek ay Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 250 bininci teslime ilişkin değerlendirmelerde yapılması bekleniyor.