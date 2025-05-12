Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder: Tüm çabası bugünler içindi

3 Mayıs'ta hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder, terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin konuştu. Ali Fuat Önder, Sırrı Süreyya Önder'in tüm çabasının bugünler için olduğunu belirterek "Maalesef kendisi göremedi" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci 27 Şubat'ta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın fesih ve silah bırakma çağrısıyla devam etmişti. Bu çağrı sonrası gözler PKK'dan gelecek açıklamaya çevrilmişken sürecin yürütücülerinden DEM Parti İmralı heyetinden Sırrı Süreyya Önder'in hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğmuştu. Önder'in vefatı sonrası DEM Parti, AK Parti ve MHP'den sürece sahip çıkan açıklamalar art arda gelmişti.

Herkesin merakla beklediği açıklama bugün geldi. PKK, silah bırakma ve fesih kararını duyurdu. Terör örgütü PKK, kararı duyurduğu metinde Sırrı Süreyya Önder'i de anarak "Barış ve Demokrasi Şehidi Sırrı Süreyya Önder Yoldaşın hayallerini gerçekleştirme iddiamızı belirtiyoruz" ifadelerine yer verdi.

'TÜM ÇABASI BUGÜNLER İÇİNDİ'

PKK'nın kararı sonrası bir açıklama da Sırrı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Fuat Önder'den geldi. tv100'e konuşan Ali Fuat Önder, "Amasına, fakatına, nasılına bakılmazsızın insanların birbirine sarılmasını istiyorum" dedi. Önder'in tüm çabasının bugünler için olduğunu söyleyen Ali Fuat Önder, "Maalesef kendisi göremedi. Bu yolda emeği geçen herkese saygılarımı sunuyorum. Bu ülkenin hayrına büyük bir iş gerçekleştirildi. Umarım devamı gelecektir. Kardeşlik ve barış kazansın istiyoruz" ifadelerini kullandı.