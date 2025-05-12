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Hindistan'daki 32 havalimanında uçuşlar yeniden başladı

Hindistan'daki 32 havalimanında uçuşlar yeniden başladı

Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkes sonrası, Hindistan'daki 32 havalimanında uçuşlar yeniden başladı.

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Hindistan Havalimanları Otoritesi (AAI), Hindistan ile Pakistan arasındaki ateşkesin ardından ülkenin kuzey ve batı bölgelerinde bulunan 32 havalimanında sivil uçuşların yeniden başladığını duyurdu.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'nda yolcular, hava trafiğinin yeniden başlamasıyla birlikte uçuşlarına binmek üzere havalimanına geldi.

Ateşkes sonrası sivil hava ulaşımının normale dönmesi, bölgedeki seyahat hareketliliğini artırdı.

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