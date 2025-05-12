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Lemina: Osimhen'in kararına saygı duymalıyız

Lemina: Osimhen'in kararına saygı duymalıyız

Galatasaray'ın yıldızı Lemina takım arkadaşı Osimhen'in geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Bu onun kararı olacak ve bu kararına saygı duymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Galatasaray'ın yıldızı Mario Lemina gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Lemina, "Taraftarlar ilk geldiğimde bana çok destek oldular. Gelmeden önce de destek oldular. Bunun için teşekkür ederim. Galatasaray, şu anda bir tarih yazıyor. Ben de geri dönerek bu tarihte yer almak istedim." dedi.

"İlk geldiğimdeki durum daha farklıydı. İyi bir seri yakalamıştık." diyen Lemina, "Pandemi yaptığımız işleri baltaladı diyebilirim. O zamanki takım arkadaşlarımı da zan altında bırakmak istemem ama şu anda daha çok daha güçlü bir Galatasaray olduğunu görebiliyoruz."

ifadelerini kullandı.

Gabonlu oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Florya'da çalışan insanlar buraya da geldi. Florya'daki ambiyans buraya da taşındı. Florya'da inanılmaz anılarımız var ama burası Kemerburgaz, Florya'nın da ötesinde. Çok gelişmiş, muhteşem bir yer. Buradan devam edeceğiz."

"Victor Osimhen, dünyadaki en iyi forvetlerden biri. Galatasaray, burada kalmasını talep edecektir. Bu onun kararı olacak ve bu kararına saygı duymamız gerekiyor."

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