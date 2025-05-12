Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararıyla ilgili konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının tarihi ve önemli olduğunu söyledi. Bakan Fidan, "Bu kararın alınmasından sonra atılması gereken pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz" dedi.

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Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Fidan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi:

"PKK'nın almış olduğu karar, bence tarihi ve önemli bir karar. Özellikle kalıcı barış ve istikrarın bölgemize hakim olması açısından ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Tabii bu kararın alınmasından sonra atılacak pratik adımlar var. Onları da yakından takip edeceğiz. Türkiye'de son 20 yıldır geliştirdiğimiz demokrasi, özgürlük, refah ve güvenlik alanının daha da genişlemesi, Türkiye'den taşıp bölgemizdeki diğer devletleri, halkları olumlu şekilde etkilemesi, bizim en büyük dileğimiz.

Ben bu kararın samimi bir şekilde uygulanması ve diğer endişeleri de izale edici şekilde hayata geçirilmesi halinde gerçekten geleceğimiz için, vatandaşlarımız için, herkes için çok hayırlı bir karar olacağını düşünüyorum.

Bu konuda Sayın (Devlet) Bahçeli'nin tarihi çağrısı olmuştu, Cumhurbaşkanımızın çok güçlü bir iradesi olmuştu. Örgütün bu konuda da şu anda olumlu bir cevabı var. DEM'in ortaya koyduğu çalışma var. Emeği geçen arkadaşlar var. Tabii ki bu tarihi sorumlulukta biz bu ülkenin evlatları olarak hep beraber kendi sorunumuzu kendi hikmetimizle, kendi sağduyumuzla, kendi aklımızla, kendi irademizle çözebileceğimizi gösteriyoruz.

Bu, kendi milletim adına da bölgemiz adına da ait olduğumuz medeniyet adına da bence fevkalade önemli bir adım. İnşallah dediğim gibi bu gelecektir, pratikte yapılması gereken çok şey var. Çok fazla detaylı konu var ama bugün bu genel olumlu havanın üstüne daha başka bir şey söylemek istemiyorum."

Fidan bugün Kabine Toplantısı'nın yapılacağını hatırlatarak, toplantıda bu hususun gündeme geleceğine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuyla ilgili nihai değerlendirmesini Türk halkıyla paylaşacağına işaret etti.

Öte yandan Fidan, Rusya- Ukrayna arasındaki gelişmelerle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın sürekli bir barış ve ateşkes çağrısı var. Bu isteğin nasıl hayata geçeceği konusunda tartışmalar var. uzlaşı arayışları var. Türkiye bu konuda üzerine düşen rolü oynamaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız dünya liderleri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Sayın Macron ve Putin ile görüşüldü.

Sorunların barışçıl şekilde çözümlenmesi için uğraşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın vizyonu bu şekilde. Önümüzdeki günlerde tarafların bir araya geleceğini düşünüyorum. Ruslar önce konuşma sonra ateşkes, Ukraynalılar ise önce ateşkes sonra görüşme olsun istiyor. İki taraf da ABD'nin desteğini almak istiyor. Bizim durduğumuz yer sabit. Biz ateşkesin sağlanmasını istiyoruz."