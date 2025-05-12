Şimdi de Çorum'da deprem oldu! Kandilli duyurdu

Amasya’da 4,6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından bir deprem de Çorum’da meydana geldi.

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Amasya’da 4,6 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından bir deprem de Çorum’da meydana geldi. Kandilli Çorum’da meydana gelen depremin 3,4 şiddetinde olduğunu açıkladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Gümüşhacıköy ilçesindeki depremin kent merkezinde ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Amasya ve Çorum'da yaşanan depremlere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Amasya'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.