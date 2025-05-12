BIST 9.673
DOLAR 38,76
EURO 43,15
ALTIN 4.013,15
HABER /  GÜNCEL

DMM'den özerklik iddialarına yalanlama geldi

DMM'den özerklik iddialarına yalanlama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, “Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı” iddiasını yalanladı.

Abone ol

Merkezden yapılan açıklamada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin hiçbir pazarlığın söz konusu olmadığı belirtildi.

DMM'den yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Silah bırakma ve örgütün fesih kararının alındığı PKK kongre bildirgesine ilişkin, "Bu karar sonrası Anayasa değişikliğiyle özerk ve federal bir yönetimin sağlanacağı" iddiası dezenformasyondur.

Terörsüz Türkiye hedefiyle terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararına yönelik devlet yönetiminin herhangi bir pazarlık üzerine süreç yönetmesi söz konusu değildir.

Türkiye'nin gündeminde olan Anayasa değişikliğine yönelik hazırlık çalışmaları; sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamak üzerine yapılmaktadır.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM
ÖNCEKİ HABERLER
Amasya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi, son depremin şiddeti kaç?
Amasya'da deprem oldu! AFAD'dan açıklama geldi, son depremin şiddeti kaç?
Abdullah Öcalan serbest mi kalacak İmralı'dan çıkacak mı? Şamil Tayyar açıkladı
Abdullah Öcalan serbest mi kalacak İmralı'dan çıkacak mı? Şamil Tayyar açıkladı
Ticaret savaşı duruldu, altın fiyatları düşüşe geçti Gram altın, çeyrek altına bakın
Ticaret savaşı duruldu, altın fiyatları düşüşe geçti Gram altın, çeyrek altına bakın
AK Parti'li Hayati Yazıcı: Karar bir dönemeç noktası
AK Parti'li Hayati Yazıcı: Karar bir dönemeç noktası
Mario Lemina, Galatasaray'la tarihe geçmek istiyor! Osimhen sorusuna da cevap verdi
Mario Lemina, Galatasaray'la tarihe geçmek istiyor! Osimhen sorusuna da cevap verdi
Efkan Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı
Efkan Ala: Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşıldı
Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
Kandilli duyurdu! Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
TEMSA lityum iyon temelli Marine Batarya Sertifikası almaya hak kazandı
TEMSA lityum iyon temelli Marine Batarya Sertifikası almaya hak kazandı
Polisan Holding'den 2025'in ilk çeyreğinde 246 milyon lira brüt kar
Polisan Holding'den 2025'in ilk çeyreğinde 246 milyon lira brüt kar
Ziraat Türkiye Kupası final maçı hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası final maçı hakemi belli oldu
Garanti BBVA Portföy yatırım fonlarında 600 milyar lirayı aştı
Garanti BBVA Portföy yatırım fonlarında 600 milyar lirayı aştı
Burak Yılmaz, Galatasaray'ın başarısının altında yatan sırrı açıkladı
Burak Yılmaz, Galatasaray'ın başarısının altında yatan sırrı açıkladı