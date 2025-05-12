Garanti BBVA Portföy yatırım fonlarında 600 milyar lirayı aştı

Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, "Biz, her bir yatırımcımıza yatırım tutarından bağımsız olarak aynı uzmanlıkla yaklaşıyor, herkesin profesyonel portföy yönetimine erişmesini sağlıyoruz" dedi

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Garanti BBVA Portföy, 2025 başından bu yana yatırım fonlarında gösterdiği performansla, 600 milyar lirayı aşan yatırım fonu büyüklüğüne ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA Portföy, süreçte farklı yatırımcı ihtiyaçlarını merkezine alarak yenilikçi temalarda yeni fonlarını piyasaya sundu.

Garanti BBVA Portföy, teknoloji şirketlerinden ihracatçı firmalara, yarı iletken teknolojilerden siber güvenlik çözümlerine kadar oluşturduğu ürün portföyüyle, fon evrenini zenginleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Portföy Genel Müdürü Eyüp Gülsün, 2025'e yatırımcılarının güçlü desteğiyle başladıklarını belirterek, yılın ilk aylarından itibaren gösterdikleri performansla, yatırım fonlarında 600 milyar lirayı aştıklarını aktardı.

Başarının, yalnızca rakamlarla değil, birlikte yol aldıkları yatırımcılarla kurdukları güven ilişkisiyle anlam kazandığına dikkati çeken Gülsün, 'Biz, her bir yatırımcımıza yatırım tutarından bağımsız olarak aynı uzmanlıkla yaklaşıyor, herkesin profesyonel portföy yönetimine erişmesini sağlıyoruz. Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'na (TEFAS) açık olan fonlarımız sayesinde yatırımcılar, Garanti BBVA Portföy ürünlerine tüm banka ve aracı kurumlar üzerinden ulaşabiliyor. Yenilenen tasarımı ve işlevselliği ile Garanti BBVA Mobil üzerinden de yatırım fonlarımızın alım-satımını rahatça yapmak mümkün.' ifadelerini kullandı.

Gülsün, sadece ürün çeşitliliğiyle değil, aynı zamanda hizmet modelleriyle de yatırımcılara katma değer sunduklarına işaret etti.

Fonlar aracılığıyla yatırımcıların birikimlerinin profesyonel yönetim altında değerlendirmesini sağladıklarını vurgulayan Gülsün, 'Yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarında rol üstleniyoruz. Garanti BBVA Portföy olarak yatırım fonlarında ulaştığımız bu büyüklük, yatırımcılarımızla birlikte büyüyen bir finansal yol arkadaşı olduğumuzu göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Yatırımcılarımızın beklentilerini dikkatle dinliyor, zengin fon evrenimizde sunduğumuz ürünler ile ihtiyaçlarına karşılık vermeyi amaçlıyoruz. Bu nedenle, ulaştığımız bu büyüklüğü yatırımcılarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz bir başarı olarak görüyor, bize duydukları güven için teşekkür ediyoruz.' değerlendirmesini yaptı.