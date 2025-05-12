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İstanbul'da oğlunu kaçırdıkları galericiden dükkan tapusu istediler!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İstanbul'da oğlunu kaçırdıkları galericiden dükkan tapusu istediler!

 İstanbul'da bir kişiden, kaçırdıkları oğlunu serbest bırakmak için dükkan tapusu istedikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da galericilik yapan M.T'nin, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına "T.A.T. (21) isimli oğlunun telefonundan 29 Nisan'da saat 12.00 sıralarında kendisini arayan ve isminin N.Ö. olduğunu söyleyen birinin 'Oğlun elimizde bize bir dükkan tapusu getir oğlunu al' diyerek" oğlunun kaçırıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.T. (36), G.D. (49) ve A.Ö. (26) Başakşehir ve Bağcılar'da 2 Mayıs'ta, 7 adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Baba M.T'nin oğlu T.A.T. de polis ekiplerince kurtarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.Ö. ve S.T. tutuklandı.

Çalışmaların devamında 7 Mayıs'ta gözaltına alınan G.Ö. (49) de sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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