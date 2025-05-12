PKK kendini feshetti Dünya basınında haberi kim, nasıl gördü?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyle başlayan ve bugün ilk somut çıktısı görülen Terörsüz Türkiye sürecinin bugün ilk somut çıktısı görüldü. Terör örgütü PKK, kendini resmen feshettiğini açıkladı. Kongre ile silahların bırakıldığı duyurulan açıklama sonrası haber, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da gündemine bomba gibi düştü. İşte PKK'nın fesih açıklamasının dış basına yansımaları!

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Terör örgütü PKK bugün resmen kendini feshettiğini açıkladı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gerçekleşen fesih işlemi Türkiye'nin gündemine oturduğu gibi uluslararası basında da geniş yer tuttu. Örgütten yapılan açıklamada "PKK tarihi misyonunu tamamladı. PKK 12. Kongresi, PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı" ifadeleri yer aldı.

Bahçeli'nin çağrısı süreci başlatmıştı

PKK'nın kendini feshedip kendini silah bırakmasına ilişkin süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı çağrıyla başlamıştı.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.

Yaşanan tarihi fesih kararı uluslararası gündemin de birinci sırasına yerleşti.

AL JAZEERA

Orta Doğu merkezli Al Jazeera, PKK'nın fesih kararını gündemine şu ifadelerle taşıdı:

"Kürt PKK'sı dağılıyor, potansiyel olarak Türkiye'de onlarca yıldır süren çatışmayı sona erdiriyor.

Bu karar, hapisteki lider Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında grubun silah bırakması yönündeki çağrısının ardından geldi."

KATHIMERINI: ÖNEMLİ SONUÇLAR DOĞURACAK

Yunan basınından Kathimerini ise PKK'nın kararını şöyle haberleştirdi:

"Bugün PKK'ya yakın bir kaynağın haberine göre resmen kendini fesheden Kürdistan İşçi Partisi (PKK) militan grubu, kırk yıldan fazla bir süredir Türk devletiyle savaşıyor.

Şubat ayında, Türkiye'de hapiste olan PKK'nin kurucusu Abdullah Öcalan, örgütün silahsızlanması ve feshedilmesi çağrısında bulunmuştu. Karar, güneydoğu Türkiye'yi harap eden bir çatışmanın sona ermesine kapı açıyor ve Suriye ve Irak için de önemli sonuçlar doğuracak."

FRANCE 24

Fransız haber ajansı France 24'ün de gündeminde PKK'nın silah bırakması yer aldı.

"Kürt PKK'sı dağılacak ve Türkiye ile silahlı mücadeleyi sonlandıracak.

Kürdistan İşçi Partisi (PKK) militan grubu bugün tarihi bir karar alarak, Türk devletiyle 40 yıllık silahlı çatışmayı sonlandırdı, gruba bağlı Fırat haber ajansı Pazartesi günü böyle söyledi."