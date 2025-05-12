DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bu insanlar çıkacak mı?

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili konuştu. Kapalı kapıların arkasında pazarlığın söz konusu olmadığını belirten, Bakırhan, "Selahattin Başkan, Figen Başkan cezaevinde. Madem bir süreç yürüyor, o zaman bu cezaevindeki durum nedir, yargının durumu nedir, ne olacak? Bu insanlar çıkacak mı, bu süreç nasıl yürüyecek?" dedi.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Habertürk TV ekranlarına konuk olarak Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili Faruk Aksoy ile gazeteciler Hasan Öztürk ve Nevzat Çiçek'in sorularını yanıtladı.

Bakırhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye ve CHP Genel Başkanı Özel'e süreçteki katkıları bakımdan teşekkür etti.

İşte Bakırhan'ın açıklamalarından satır başları:

"TÜRKİYE KÜRTLERİN EVİDİR"

Türkiye Kürtlerin evidir. Dolayısıyla bu meselenin evimizde tartışılması, konuşulması, evimizde çözüm yollarının tartışılması gerçekten çok önemlidir. Her şeyden en önemlisi bence burasıdır. Kimsenin dahil olmadığı, her şeyin Türkiye adlarının gözü önünde yapıldığı, arka kapılar arkasında gizli pazarlıkların yapılmadığı, Türkiye toplumunun da ne konuşulduğu, ne yapıldığını anı anına bildiği, duyduğu, gördüğü bir süreci yaşıyoruz. Süreç başlar başlamaz. İmralı'da arkadaşlarımızın yaptığı bütün görüşmeleri Türkiye kamuoyuyla paylaştık, siyasi partilerle paylaştık, basınla paylaştık, en önemlisi Karadeniz'den Ege'ye, Trakya'ya kadar bu meseleyi götürdük.

Bu sefer sade, yalın, toplumdan kaçırılmayan, toplumun da yakından izlediği, gördüğü, sorduğu sorulara da yanıt aldığı bir süreci yürütmeye çalışıyoruz. Umarım siyaset yürütme ereği, bu meselenin asıl muhatabı olan Meclis'te bu konuda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir ve 100 yıldır bu ülkeyi meşgul eden, enerjisini, ekonomisini emen, gerçekten her birimize olumsuz anlamda faturaların olduğu bu sorunu diyalogla, müzakereyle Türkiye'de çözer, Türkiye'nin geleceğine çok önemli bir katkı sunmuş oluruz. Son geldiğimiz nokta budur.

ÖCALAN BÜYÜK RİSK ALDI

Umudumuz her zaman vardı ama son süreçte çok önemli bir şey oldu. Biz bugüne kadar dünyadaki çatışma ve çözüm deneyimlerini okuduk. Hatta ben kendim İspanya'ya, İngiltere'ye, İrlanda'ya bizzat giderek geçmişte oradaki bu süreçlerin nasıl yürüdüğünü işte muhataplarından öğrenmeye çalıştım. Yakın zamanda yapmış olduğumuz konferanslara bu çözüm ve çatışma süreçlerini çalışan içerisinde yer alan aktörleri çağırdık. Gerçekten zor ve meşakkatli süreçler yürümüş. Yıllarca devam etmiş. Çok kolay olmamış. Bizi umutlandıran ne? İlk defa Sayın Öcalan büyük bir risk, sorumluluk alarak en sonda tartışılan şeyi en başa koydu silahı.

SÜREÇ ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YÜRÜYOR

En başta da partimize dün kayyum atandı yakın zamanda. Yakın zamanda insanlarımız çeşitli havadan sudan gerekçelerle tutuklanıyordu. Kapatılma davaları açılıyordu. Bir anda iklimin havanın böyle kısa bir sürede değişmesi tabii ki insanlara soruları sordurtabilir. Ne oldu, ne bitti, ne aldınız, sizi utandıran nedir? Siirt'e gittim. Daha önce belediye başkanlığı yaptım. Yerime kayyum atanmıştı. Sonra milletvekili seçildim. Çok önemli, çok değerli, kıymetli bir kentte. Orada bu işin kadasını belasını çeken, emin olun çok zor süreçlerden geçen, bizim tabanımızdan anneler soruyor, başkan siz iyi olacak diyorsunuz, yürüyecek diyorsunuz, umutluyuz diyorsunuz ama işte kayyum atıyorlar. Nasıl olacak sorularını soruyordu. Tedirginlik şu anda yürüyen sürece değil. Bence bu yürüyen süreç bir öncekinden daha açık, daha şeffaf bir şekilde yürüyor. Kimi yerlerde tartışıldığı gibi öyle arka kapılar arkasında bir pazarlık al ver, bu durumu söz konusu değil. Bizzat ben kendim İmralı Adası'na gittim. Sayın Öcanlan ile 4 saatlik bir görüşme yaptık. Orada çok enine boyuna sorular sorduk, cevaplar aldık. Bu sürece Türkiye'nin vicdanı yürütecek.

"BU İNSANLAR ÇIKACAK MI, BU SÜREÇ NASIL YÜRÜYECEK?"

Yüz yıllardır birlikte yaşayan Kürt ve Türk halklarının barış talebi bence bu sürece büyük can ve kan verecek. Yani destek verecek. Katkı sunacak. Kürt meselesi Türkiye'ye çözülmemesi büyük şeyler kaybettirdi. Şimdi bu meselenin çözümünü istemek, Türkiye toplumun en doğal hakkıdır. Ama bunu isterken de insanların tedirgin olması da gayet normaldir. Çünkü dün kötü şeyler yaşandı, olumsuz şeyler yaşandı. Bak hala 5 bin 800-6 bin civarında eş başkanlarımız dahil olmak üzere, Selahattin Başkan, Figen Başkan cezaevinde. Madem bir süreç yürüyor, o zaman bu cezaevindeki durum nedir, yargının durumu nedir, ne olacak? Bu insanlar çıkacak mı, bu süreç nasıl yürüyecek?

"SİYASET DAHA FAZLA ROL ALMALI"

Bizim tedirginliğimiz şu, siyaset daha fazla rol almalı. Daha işte toplumu rahatlatacak, kafalardaki soru işaretlerini giderecek, kaygıları giderecek, kimi gerekleri yerine getirmeleri gerekiyor. Şimdi silah dediler, hadi silah ortadan kalkıyor. Kongre toplandı, muhtemelen toplanan kongre süreçlerini de yakın zamanda duyacağız ama ben toplanan kongrenin Sayın Öcalan'ın yapmış olduğu yol haritasına uygun sonuçlar içereceğini düşünüyorum. Yani onun dışında bir sonuç, onun dışında başka bir şey içereceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla mesele silahsa, kongre ise çağrı yapıldı, kongre toplandı, yakın zamanda sonuçlarını açıklayacak. Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak.