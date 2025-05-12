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Feshedilen PKK artık yok silahlar kime teslim edilecek Murat Karayılan ne olacak

Feshedilen PKK artık yok silahlar kime teslim edilecek Murat Karayılan ne olacak

Terör örgütü PKK, fesih kararını açıkladı. 12 Mayıs 2025 itibariyle terör örgütü PKK artık yok. Peki bundan sonra ne olacak? Silahlar nasıl teslim edilecek? Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit gibi PKK terör örgütü yöneticileri ne olacak? Cevabı en çok merak edilen bir diğer soru da İmralı'da yatan Abdullah Öcalan'ın durumunda bir değişiklik olup olmayacağı.

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TÜRKİYE terörsüz günlere yol açıyor. PKK terör örgütü kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını ilan etti. Peki süreç nasıl işleyecek? Yol haritasında neler var? 

Ankara, terör örgütü PKK'nın bütün unsurlarıyla feshini bekliyordu. Şimdi bu noktadan sonra silahların teslimi gündemde ve bu planlanacak.

Peki silahlar nasıl teslim edilecek?
Silahların toplanması için Kuzey Irak'ta 3 nokta oluşturulması bekleniyor. Teslimi ise BM denetleyecek ve silahlar onların gözetiminde bu noktalara bırakılacak. 

Yasal düzenlemeler
Silah bırakıldıktan sonra ikinci aşamada yasal düzenlemeler gündeme gelecek. Dağda olan ve Türkiye içinde eyleme karışmamış olan terör örgütü üyeleriyle ilgili bir yasal düzenleme yapılacak. 

Murat Karayılan gibi örgüt yöneticileri ne olacak? 
Üst düzey PKK'lı teröristlerin durumuyla ilgili olarak ise üçüncü bir ülke formülü üzerinde duruluyor. Sözde üst düzey yöneticilerin Türkiye'ye girmesine izin verilmeyecek. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Sabri Ok, Bese Hozat, Helin Ümit ve diğer isimlerin ikili-üçlü olarak üçüncü ülkelere gönderilmesi bekleniyor. Üçüncü ülkelere gidemeyenlerin Irak'ta belirlenen noktalarda kalacağı söyleniyor.

Öcalan'ın durumu ne olacak? 
Barış sürecindeki en kritik aşamalardan biri de Abdullah Öcalan'ın durumu. Bu konuda infazla ilgili beklenen düzenlemeler. DEM Parti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlar atılmasını da bekliyor. Daha önce kamuoyuna ev hapsi gibi söylentiler de yansımıştı. Henüz Abdullah Öcalan'ın infazına dair bir netlik yok. 

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