BIST 9.391
DOLAR 38,74
EURO 43,50
ALTIN 4.081,28
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! 81 ilde eş zamanlı başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıkladı! 81 ilde eş zamanlı başlatıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurdu.

Abone ol

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtti.

81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve vücut kitle indeksi ölçümleri gerçekleştireceğini bildiren Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını vurguladı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Süreç, İl Sağlık Müdürlüklerimiz, ilgili kamu kurumlarımız ile Kızılay, Yeşilay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızla iş birliği içinde yürütülecek. Hedefimiz, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025 arasında 10 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Fazla kilonun zararları konusunda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak. Gerek sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmaya yönelik eğitim programlarımız gerek sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik edecek saha uygulamalarımızla 'hastalanmadan sağlığını koruyan bir toplum' hedefi için çalışmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Ankara'da trafik levhasına çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki en önemli başlık...
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki en önemli başlık...
Galatasaray'ın şampiyonluk hazırlığı! 1 milyon kişilik dev plan, valilikten izin bekleniyor
Galatasaray'ın şampiyonluk hazırlığı! 1 milyon kişilik dev plan, valilikten izin bekleniyor
Tuncer Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Tuncer Bakırhan: Birkaç gün içerisinde kongre kararları açıklanacak
Ali Babacan'dan olay İBB soruşturması açıklaması: 28 Şubat bizim için neyse 19 Mart da odur
Ali Babacan'dan olay İBB soruşturması açıklaması: 28 Şubat bizim için neyse 19 Mart da odur
Ataşehir'de mutfakta doğalgaz parladı panikleyip 5. kattan atladı
Ataşehir'de mutfakta doğalgaz parladı panikleyip 5. kattan atladı
Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi Isparta'da konuştu
Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi Isparta'da konuştu
ABD Başkanı Trump herkesi merak içinde bırakmıştı gizem çözüldü
ABD Başkanı Trump herkesi merak içinde bırakmıştı gizem çözüldü
Katar'dan ABD'ye 400 milyon dolarlık hediye tartışması
Katar'dan ABD'ye 400 milyon dolarlık hediye tartışması
Kütahya'da kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı genç kıza tecavüz etmiş iple boğup...
Kütahya'da kayıp olan Nagihan'ın katili dayısı çıktı genç kıza tecavüz etmiş iple boğup...
Macron ve Merz'in panik anları! Uyuşturucu mu kullandılar?
Macron ve Merz'in panik anları! Uyuşturucu mu kullandılar?
Maçta kafa travması geçirmişti! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması
Maçta kafa travması geçirmişti! Beşiktaş'tan Uduokhai açıklaması