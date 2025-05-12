Ataşehir'de mutfakta doğalgaz parladı panikleyip 5. kattan atladı

Ataşehir’de bir apartman dairesinde set üstü ocak montajı sırasında doğal gaz kaçağı nedeniyle parlama meydana geldi. Olay nedeniyle paniğe kapılan Dursun Erol(22), korkuyla 7'inci katın camından atlayarak ağır yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre D.E. (22), Esatpaşa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'ndeki 7 katlı binanın 5. katındaki dairenin camından zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye, acil sağlık ve İGDAŞ ekipleri geldi. Ekipler gaz parlaması yaşanan dairede gerekli kontrolleri yaptı.
Ağır yaralandığı belirlenen D.E, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Montaj sırasında doğalgaz parladı panikleyip atladı
D.E'nin, dairenin mutfak kısmında set üstü ocağın montajını yaptığı sırada meydana gelen doğalgaz parlaması nedeniyle panikleyerek kendisini camdan dışarı attığı öne sürüldü.