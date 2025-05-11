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Zelenski: Perşembe günü Türkiye'de Putin’i bekleyeceğim

Zelenski: Perşembe günü Türkiye'de Putin’i bekleyeceğim

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Putin’in 15 Mayıs’ta İstanbul’da müzakere teklifine tam ve kalıcı ateşkes şartıyla olumlu yanıt verdiğini belirterek, Perşembe günü Türkiye’de Putin’i şahsen beklediğini açıkladı. Daha önce ABD Başkanı Trump da Ukrayna’ya, Rusya’nın teklifini derhal kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 15 Mayıs'ta İstanbul'daki müzakerelerin sürdürülmesi yönünde yaptığı teklife yanıt verdi.

UKRAYNA'DAN PUTİN'İN TEKLİFİNE YANIT

Rusya'ya yarından itibaren tam ve kalıcı ateşkesin sağlanmasını teklif ettiklerini hatırlatan Zelenski, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak amacıyla yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkesin sağlanmasını bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

'BEN PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'DE PUTİN'İ BEKLEYECEĞİM'

Putin'i 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bekleyeceğini kaydeden Zelenski, "Ben Perşembe günü Türkiye'de Putin'i bekleyeceğim. Şahsen. Umarım bu sefer Ruslar bahane aramaz." ifadelerini kullandı.

TRUMP ÇAĞRI YAPMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in ateşkes ilan etmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ukrayna, Putin'in İstanbul teklifini derhal kabul etmelidir." diyerek Zelenski'ye çağrı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da 3. kez ateşkes ilan ettiklerini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın görüşeceğini söyleyen Putin, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.

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