Trump'ın Orta Doğu turunda dikkat çeken zirve

ABD Başkanı Donald Trump'ın BAE, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Orta Doğu turunda, Suudi Veliaht Prensi Selman ile Riyad’da yapacağı görüşmeye Filistin, Lübnan ve Suriye liderlerinin de katılacağı iddia edildi. Netanyahu’nun dışarıda bırakıldığı görüşme, Selman’ın Filistin devleti önerisini Trump’a ileteceği kritik bir zirveye dönüşüyor.

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ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta başlayacak olan "Orta Doğu" turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Katar'ı ziyaret edecek.

TRUMP'IN ORTA DOĞU TURUNDA SÜRPRİZ İSİMLER

Suudi Arabistan ziyaretinde planlanan Trump, Prens bin Selman arasındaki görüşmeye sürpriz isimlerin de katılacağı öğrenildi. Selman-Trump görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davet edilmediği bildirildi.

Filistin merkezli haber sitesi El-Kuds'a konuşan ismi açıklanmayan bir kaynağın yaptığı açıklamaya göre, önümüzdeki salı günü Riyad'da gerçekleşmesi planlanan ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasındaki görüşmede Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın da yer alacağı iddia edildi.

TEKLİF PRENS SELMAN'DAN GELDİ

İsmi açıklanmayan yetkili kaynak, genişletilmiş bu zirve teklifinin Prens Muhammed bin Selman tarafından sunulduğunu ve Trump'ın da bu teklifi kabul ettiğini aktardı.

Öte yandan Prens bin Selman'ın, Trump'ın bir Filistin devleti kurulmasına yönelik Suudi koşullarını kabul etmesini beklediğini vurguladı.

Kaynak, bu hedefin gerçekleşmesinin Suudi diplomasisi açısından en büyük ve en önemli başarılardan biri olacağını da ekledi.

Filistinli kaynağın söz konusu haberi, İsrail'in önde gelen yayın organlarında da geniş yer buldu.

ORTA DOĞU'DA NETANYAHU'SUZ İLERLEYECEK

İsrail basınında Trump'a yakın kaynaklara dayandırılan haberlerde ABD Başkanı'nın Netanyahu'dan beklediğini alamadığı ve Orta Doğu'da onsuz "adımlar" atmayı planladığı ifade edildi.