BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  GÜNCEL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Anneler Günü" dolayısıyla videolu mesaj paylaştı.

Abone ol

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "anne" demenin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın adı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"En ulvi sıfatları üzerinde toplayarak sadece evlat yetiştirmez, bir milletin ruhunu da inşa eder. Biliyoruz ki bir annenin yüzünde açan tebessüm, bir çocuğun yüreğine umut, bir milletin yarınlarına ışık olur. Anne gülerse çocuk güler, çocuk gülerse millet güler. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi annelerimizin, Filistinli annelerin, sevginin ve fedakarlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle yad ediyorum."

Altun'un yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Her ne yaptıysak, önce anneleri, önce çocukları düşündük ve adımlarımızı ona göre attık. Yollar, köprüler, tüneller en başta anneler çocuklarıyla sağ salim kucaklaşabilsin, hastanelere en hızlı şekilde ulaşılabilsin diye inşa edildi. Modern, sağlıklı, sağlam konutları en başta anneler hak ettikleri evlerde yaşayabilsinler diye inşa ettik. Sağlıkta, eğitimde attığımız adımlar, hedef anne olmak üzere atıldı. Bir ülkenin anneleri ne kadar mutlu olursa, inanın çocukları da o kadar mutlu olur. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Beşiktaş'ta seçim günü: Oy verme işlemi başladı
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor
Saadet lideri Mahmut Arıkan Gazze barış gücü için görüşmelere başlıyor
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
Kritik ekonomi toplantısı başladı! Açıklama bekleniyor
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlere düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü! "Türkiye müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır"
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
Kamuda tasarruf tedbirleri Hazine ve Maliye Bakanlığı aykırı 2 bin 160 işlem tespit etti
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi
İran'da tecavüzden hüküm giyen 1 kişi idam edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna...
Cumhurbaşkanı Erdoğan,Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü! Gündem Rusya-Ukrayna...
Meteorolojiden o il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Meteorolojiden o il için kuvvetli gök gürültülü yağış uyarısı
Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
Trabzon'da Abdulkadir Uraloğlu'ndan şehit ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Anneler Günü" paylaşımı
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu