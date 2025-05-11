İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 'Anneler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Anneler Günü" dolayısıyla videolu mesaj paylaştı.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "anne" demenin, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın adı olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"En ulvi sıfatları üzerinde toplayarak sadece evlat yetiştirmez, bir milletin ruhunu da inşa eder. Biliyoruz ki bir annenin yüzünde açan tebessüm, bir çocuğun yüreğine umut, bir milletin yarınlarına ışık olur. Anne gülerse çocuk güler, çocuk gülerse millet güler. Bu duygu ve düşüncelerle, şehit ve gazi annelerimizin, Filistinli annelerin, sevginin ve fedakarlığın sembolü tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, ahirete irtihal etmiş annelerimizi rahmetle yad ediyorum."

Altun'un yayımladığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadeleri yer aldı:

"Her ne yaptıysak, önce anneleri, önce çocukları düşündük ve adımlarımızı ona göre attık. Yollar, köprüler, tüneller en başta anneler çocuklarıyla sağ salim kucaklaşabilsin, hastanelere en hızlı şekilde ulaşılabilsin diye inşa edildi. Modern, sağlıklı, sağlam konutları en başta anneler hak ettikleri evlerde yaşayabilsinler diye inşa ettik. Sağlıkta, eğitimde attığımız adımlar, hedef anne olmak üzere atıldı. Bir ülkenin anneleri ne kadar mutlu olursa, inanın çocukları da o kadar mutlu olur. Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum."