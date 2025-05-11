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Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzede Tıraş ailesini ziyaret etti.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, dün çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kahramanmaraş'ta yeni evlerine taşınan depremzede ailelere de ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu - Resim: 0

Evlerini teslim alan Tıraş ailesi fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Tüm inşaatlar tamamlanana kadar deprem bölgesini yalnız bırakmayacaklarını vurgulayan Kurum, "İlk gün de buradaydık, son güne kadar da hep beraber burada olacağız. Sözümüzü tutacağız. Her ev huzura kavuşana kadar yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu - Resim: 1

Bakan Kurum, Anneler Günü dolayısıyla ailedeki annelere hediye de verdi.

Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta yeni evlerine kavuşan depremzede aileye misafir oldu - Resim: 2

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