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Özgür Özel'in Anneler Günü mesajında 'İmamoğlu' detayı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özgür Özel'in Anneler Günü mesajında 'İmamoğlu' detayı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü'nü kutladı. Özel mesajında "Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva Annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

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Özel, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bir çocuğun geleceği için direnen her annenin, bu ülkenin kaderini değiştirebileceğini belirten Özel, şunları kaydetti:

"Annelerin ağlamadığı, evlatlarının geleceğinden endişe duymadığı, güven ve huzur içinde yaşadığı bir ülkeyi birlikte inşa edebiliriz. Ekrem Başkanımızın özlem duyduğu Havva Annemiz, cezaevindeki arkadaşlarımızın anneleri ve şehit annelerimiz başta olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun."

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