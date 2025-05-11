PKK, fesih için bir kongre daha yapacak Abdullah Öcalan iddiası

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs'ta fesih kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu. İktidarın "Terörsüz Türkiye" adı altında yürüttüğü süreçte PKK'nın feshi kararının açıklanması bekleniyor. Türkiye gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, fesih için bir kongre daha yapılacağını ileri sürdü. TGRT Haber'de konuşan Koç, "Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak" dedi.

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Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıdan sonra örgüt, bir süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararı için kongresini gerçekleştirdiğini duyurdu. 5-7 Mayıs tarihinde yapılan kongrede alınan kararlar ise henüz açıklanmadı.

Türkiye gazetesi Yayın Koordinatörü Yücel Koç, fesih için bir kongre daha yapılacağını, dışarıdan çok müdahale yapıldığı için Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacağını ileri sürdü.

“Doğrudan İmralı'nın koordinesinde yürütülecek”

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Yücel Koç, "Aldığımız bilgiye göre fesih işinin tamam olduğu, bundan sonraki süreçte bir toplantı daha yapılacak. Toplantıya bazı şartları iyileştirilerek, yani iletişim imkanları sağlanarak doğrudan İmralı'nın koordinesinde yürütüleceği yönünde bilgiler de var. Bundan sonraki süreçte Öcalan doğrudan daha fazla inisiyatif alacak. Yarım asırlık beladan kurtulurken, Öcalan'ın daha fazla rol alması gerekiyorsa almalı. Bahçeli de 'Meclis'e gelsin konuşsun' demişti. Birçok ülkenin Terörsüz Türkiye sürecini bozmak için çabası var. Farklı farklı kanallardan giderek örgütü ikna etmeye çalışıyorlar. Bunu engellemek için de Öcalan'a uzaktan erişim ile bu süreci yönetme imkanı veriliyor" diye konuştu.