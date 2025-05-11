Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'terörsüz Türkiye' açıklaması: Tarihi bir adım olacaktır

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Anneler Günü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen yeni sürece ilişkin mesaj verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan, iktidar kanadının 'Terörsüz Türkiye' diye adlandırdığı süreç kapsamında terör örgütü PKK'nin fesih kongresini toplaması gündemde geniş yankı uyandırdı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anneler Günü'ne ilişkin yaptığı paylaşımda bu sürece ilişkin mesajlar verdi.

"TARİHİ BİR ADIM OLACAKTIR"

Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, ülkemize fedakârca evlat yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Bu anlamlı günde, bir gerçeği de ifade etmek isterim: Bizleri yıllardır birbirimize düşman etmeye çalışan, ülkemizin birliğine, dirliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü; hangi kökenden olursa olsun tüm annelerin yüreğini dağlamıştır.

Bu nedenle, terör örgütünün hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendisini feshetmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz üniter yapısının korunması, toplumumuzun kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi ve ülkemizde kalıcı barış ile huzurun sağlanması adına tarihî bir adım olacaktır.

Türkiye, sadece kendi sınırları içinde değil; Kıbrıs’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Balkanlar’a, Kafkasya’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sözü olan, duruşu olan ve geleceği inşa etme kapasitesine sahip bir ülkedir.

Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır."