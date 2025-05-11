BIST 9.391
DOLAR 38,76
EURO 43,65
ALTIN 4.143,57
HABER /  SPOR

Sörloth, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı

Sörloth, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Atletico Madrid, konuk ettiği Real Sociedad'ı Alexander Sörloth'un ilk 30 dakikadaki golleriyle 4-0 mağlup ederken ilk 11 dakikada 3 gol atan Norveçli golcü, LaLiga tarihinin en erken "hat-trick"ini yaptı.

Abone ol

Ligin 35. haftasında, Madrid ekibinin konuk ettiği Real Sociedad'ı 4-0 yendiği maçtaki goller 7, 10, 11 ve 30. dakikalarda Norveçli golcü Sörloth'tan geldi.

Atletico Madrid ekibinin 29 yaşındaki Norveçli golcüsü, maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yaparken bu goller, 7 ile 11. dakikalar arasında 4 dakika içinde geldi.

LaLiga tarihinin en erken hat-trick'ini maçın ilk 11 dakikasında yapan Sörloth, 4. golünü ise 30. dakikada attı.

Ligde Barcelona ve Real Madrid'in ardından 3. sırada yer alan Atletico Madrid, bu galibiyetle puanını 70'e çıkarırken Real Sociedad ise 43 puanda kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Maltepe metro istasyonunda reklam panosu kadının üzerine düştü
Maltepe metro istasyonunda reklam panosu kadının üzerine düştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul önerisi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul önerisi
Ülker Bisküvi 2025'in ilk çeyreğinde 27 milyar lira ciro elde etti
Ülker Bisküvi 2025'in ilk çeyreğinde 27 milyar lira ciro elde etti
Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçta mağlup olmadı
Galatasaray, Trabzon'daki son 6 maçta mağlup olmadı
BM: Gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım
BM: Gerginliğin azaltılması yönünde olumlu bir adım
Trump ateşkes dedi, Keşmir yeniden karıştı
Trump ateşkes dedi, Keşmir yeniden karıştı
Fatih Tekke: Oyuncu kalitesi bizi yendi
Fatih Tekke: Oyuncu kalitesi bizi yendi
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Mayıs yaklaştığında...
Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri: Mayıs yaklaştığında...
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem göndermesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye hakem göndermesi
Türkiye'nin yardım eli Myanmar'a uzandı
Türkiye'nin yardım eli Myanmar'a uzandı
ATMACA TCG Kınalıada'dan fırlatıldı: Hedefi tam isabet böyle vurdu!
ATMACA TCG Kınalıada'dan fırlatıldı: Hedefi tam isabet böyle vurdu!
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı