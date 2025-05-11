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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul önerisi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den İstanbul önerisi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ön koşulsuz ve doğrudan görüşmelerin 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılmasını önerdi.

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Putin, 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla yapılan etkinliklerin ve yabancı ülkelerin liderleriyle görüşmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da ABD'nin önerdiği enerji altyapısına yönelik ateşkesin yanı sıra kendisinin Paskalya Bayramı'nda ve Zafer Bayramı'nda önerdiği ateşkesin Ukrayna tarafından kabul edilmediğini hatırlatan Putin, Rusya'nın Ukrayna ile diyaloğu hiçbir zaman reddetmediğini belirtti.

Bu bağlamda, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini vurgulayan Putin, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelerin İstanbul'da yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulunacağım"

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin düzenlenmesi için Türkiye'nin defalarca teklifte bulunduğunu hatırlatan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu organizasyonu gerçekleştirmek için çok şey yaptığını dile getirdi.

Putin, İstanbul'da 2022'de yapılan müzakerelerin sonucunda taslak bir belgenin hazırlandığını ve Kiev'in bunu parafladığını anımsatarak, Batı'nın tavrı yüzünden bu belgenin çöpe atıldığını belirtti.

Rus lider Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"Amacımız çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırıp kalıcı barışı tesis etmek"

Bu müzakere ile amaçlarının, "çatışmanın temel nedenlerini ortadan kaldırmak ve tarihsel perspektif içinde uzun vadeli, kalıcı bir barışı tesis etmek" olduğunun altını çizen Putin, "Bu müzakereler sırasında sadece Rusya tarafından değil, Ukrayna tarafının da uyacağı yeni ateşkes ve gerçek bir değişim üzerinde anlaşmanın mümkün olabileceğini dışlamıyoruz. Bu, ilk adım olurdu." şeklinde konuştu.

"Teklifimiz masada, karar Ukraynalı yetkililerin"

Bu teklifin, uzun vadeli sürdürülebilir bir barış olduğuna işaret eden Putin, bunun Ukrayna ordusunun tam kadro donatılıp güçlendirilmesi ve ardından silahlı çatışmanın devam etmesine neden olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Putin, "Bizim tekliflerimiz masada. Karar şimdi Ukrayna yetkililerine ve onların küratörlerine kalmış durumda." dedi.

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