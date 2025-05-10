Trump ateşkes dedi, Keşmir yeniden karıştı

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Türkiye'nin de yer aldığı görüşmeler sonucunda Pakistan ile Hindistan arasında ateşkes sağlandığını açıklamasının hemen ardından, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’de patlama sesleri yükseldi ve hava savunma sistemleri devreye girdi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'nin de dahil olduğu uzun süren görüşmeler neticesinde, Pakistan'la Hindistan arasında tam kapsamlı ateşkes anlaşması sağlandığını duyurmasının ardından bölgede gerilim yeniden tırmandı.

BÖLGEDE YENİDEN PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Pakistan ve Hindistan arasında yapılan ateşkesin ardından, Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde bulunan Srinagar kentinde patlama sesleri duyuldu.

Hindistan'ın hava savunma sistemlerinin saldırıya karşı devreye girdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, gece uzun süren görüşmeler neticesinde, Pakistan'la Hindistan arasında tam kapsamlı ateşkes anlaşması sağlandığını duyurdu. Ateşkes görüşmelerine Türkiye'nin de katıldığı açıklamıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vikram Misri yaptığı açıklamada, Pakistan'ın askeri operasyonlarından sorumlu komutanının öğleden sonra Hint mevkidaşını aradığını ve bir anlaşmaya varıldığını ifade etmişti.

Misri, "Aralarında her iki tarafın bugün Hindistan saati ile 17.00'den (Türkiye saati ile 14.30) itibaren kara, hava ve denizde tüm çatışmaları ve askeri eylemleri durdurması konusunda anlaşmaya varıldı. Bu anlayışın yürürlüğe girmesi için her iki tarafa da talimat verildi. İki ülkenin komutanları 12 Mayıs'ta tekrar görüşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı İshaq Dar da yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın ateşkesin kolaylaştırılmasında önemli bir rol oynadığını söylemişti.