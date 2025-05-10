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Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR devrede!

Trabzonspor - Galatasaray maçında VAR devrede!

Süper Lig'de Galatasaray ile sahasında karşılaşan Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi. VAR'ın devreye girmesiyle pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi.

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Süper Lig'in 35. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile lider Galatasaray karşı karşıya geldi.

Akyazı Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısının son anlarında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Ev sahibi Trabzonspor, bir pozisyonda penaltı bekledi.

MUSLERA, SARI GÖRDÜ

44. dakikada savunmanın arkasına sarkan Edin Visca, Fernando Muslera'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, Muslera'ya sarı kart gösterdi.

TRABZONSPOR'DAN PENALTI İTİRAZI

Trabzonsporlu futbolcular, bu dakikada penaltı itirazında bulundu.

OFSAYT KARARI ÇIKTI

Hakem Karaoğlan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.

Galatasaraylı futbolcular, bu kararın ardından Muslera'nın sarı kartına itiraz etti.

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